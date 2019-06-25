2019-06-25T19:25:08+03:00
Происшествия

В Самаре пожарные тушат мусор и гаражи на проспекте Масленникова

Площадь пожара составляет 60 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Гнездилов / Самара LifeФото: Александр Гнездилов / Самара LifeФото: vk.com
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Вечером во вторник, 25 июня, в районе пересечения проспекта Масленникова и улицы Мичурина в Самаре произошел пожар. На место происшествия сразу же стянулись несколько пожарных расчетов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло на проспекте Масленникова, 16. Сообщение об этом на пульт дежурного поступило в 18:52.

- Горит мусор с уходом в гаражи. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров, - отметили в оперативном ведомстве.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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