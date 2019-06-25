В Самаре пожарные тушат мусор и гаражи на проспекте Масленникова
Площадь пожара составляет 60 квадратных метров
Фото: Александр Гнездилов / Самара LifeФото: vk.com
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Вечером во вторник, 25 июня, в районе пересечения проспекта Масленникова и улицы Мичурина в Самаре произошел пожар. На место происшествия сразу же стянулись несколько пожарных расчетов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло на проспекте Масленникова, 16. Сообщение об этом на пульт дежурного поступило в 18:52.
- Горит мусор с уходом в гаражи. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров, - отметили в оперативном ведомстве.
Сейчас пожарные продолжают работать на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU