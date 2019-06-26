2019-06-26T08:15:44+03:00
Происшествия

Убил и оставил в лесу: в Самарской области ищут виновника смерти женщины

Убийство произошло 7 лет назад в районе села Подстепки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские разыскивают мужчину средних лет, славянской внешности и плотного телосложенияПолицейские разыскивают мужчину средних лет, славянской внешности и плотного телосложенияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские продолжают розыск убийцы женщины, чей труп был найден в лесополосе одного из дачных массивов села Подстепки Ставропольского района. Преступление произошло около семи лет назад - 4 июля 2012 года.

- По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Со слов местных жителей полицейские составили субъективный портрет предполагаемого преступника и разослали ориентировку во все территориальные отделы, в том числе коллегам из соседних регионов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-38 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, крепкого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Был одет в светлые рубашку и брюки, на ногах - светло-коричневые туфли.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о совершенном преступлении или о личности и местонахождении преступника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам: в дежурную часть ОМВД по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66, 93-66-61 или по адресу: улица Лесная, 52а. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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