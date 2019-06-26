2019-06-26T09:59:41+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель на "пятерке" влетел в минитрактор с "пассажиркой" в прицепе

Молодой человек нарушил ПДД, а вот второй участник аварии вообще не имел права садиться за руль
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель ВАЗа нарушил дистанцию и врезался в минитракторВодитель ВАЗа нарушил дистанцию и врезался в минитракторФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 июня, около 22:20 на 21 км 985 м трассы "Борма - Кишки - Погрузная" в Кошкинском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2105 и минитрактор с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 27-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны Самары в направлении села Кошки, нарушил дистанцию и врезался в минитрактор под управлением 81-летнего мужчины без прав. Пенсионер в нарушение правил перевозки пассажиров вез в своем прицепе 64-летнюю женщину, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель ВАЗа и "пассажирка" минитрактора. Обоих с различными травмами увезли в больницу. Известно, что на момент ДТП оба водителя находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

Пенсионер без прав в нарушение правил вез в прицепе женщину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пенсионер без прав в нарушение правил вез в прицепе женщинуФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уникальный шанс: самарцы могут сходить на концерт «Ленинграда» на «Самара Арене» бесплатно
В Жигулевске полицейские остановили модифицированный автобус с сиденьями-конструкторами
В Самаре уничтожат более 34 км сетей браконьеров
«Ростелеком» успешно отразил DDoS-атаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В Самаре Пятую просеку реконструируют от Солнечной до Советской Армии
В Жигулевске садоводы говорили, что берут воду для полива из Волги, а сами воровали ее у ресурсника
В Самаре предложили ввести льготы для арендаторов аварийных памятников архитектуры
В Сызрани сосед замуровал пожилую женщину в ее квартире
Какой будет погода в июле в Самаре, и как пережить жару
В Самаре бесправный водитель на Toyota Mark II налетел на бордюр, протаранил два дерева и ушел с места ДТП
В Самаре инвалид больше 30 лет стоял на очереди на получение жилья и жил в квартире с протекающим потолком
Город засыпает, просыпаются нудисты: в Сызрани пляжи по ночам оккупируют голые пловцы
Жителей Самары зовут на пляж поиграть в компьютерные игры
Полузащитник «Динамо» Антон Терехов может перейти в «Крылья Советов»
В Самаре на фасаде филармонии открыли мемориальную доску Дмитрию Когану
Оперативники ФСБ нашли в доме жителя Тольятти тайник с оружием