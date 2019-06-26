В Самарской области водитель на "пятерке" влетел в минитрактор с "пассажиркой" в прицепе

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-26T09:59:41+03:00

Водитель ВАЗа нарушил дистанцию и врезался в минитрактор Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой человек нарушил ПДД, а вот второй участник аварии вообще не имел права садиться за руль

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Во вторник, 25 июня, около 22:20 на 21 км 985 м трассы "Борма - Кишки - Погрузная" в Кошкинском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2105 и минитрактор с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 27-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны Самары в направлении села Кошки, нарушил дистанцию и врезался в минитрактор под управлением 81-летнего мужчины без прав. Пенсионер в нарушение правил перевозки пассажиров вез в своем прицепе 64-летнюю женщину, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель ВАЗа и "пассажирка" минитрактора. Обоих с различными травмами увезли в больницу. Известно, что на момент ДТП оба водителя находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

Пенсионер без прав в нарушение правил вез в прицепе женщинуФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU