В Жигулевске полицейские остановили модифицированный автобус с сиденьями-конструкторами
На минувшей неделе сотрудники ГИБДД остановили на 966 км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске необычный автобус с номерами Белгородской области. Неизвестный умелец модифицировал «Икарус-250», добавив туда сиденья-конструкторы.
- За рулем автобуса находился 29-летний житель Белгородской области. Проверка показала, что в транспортное средство без разрешения ГИБДД были внесены несколько изменений: туда установили 8 сидений-конструкторов, а люфт рулевого управления составил 22,5%, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские отправили автобус на специализированную стоянку и аннулировали его регистрацию. Что касается водителя, то его привлекли к административной ответственности.
В Жигулевске остановили автобус с сидениями-конструкторами.
ИСТОЧНИК KP.RU