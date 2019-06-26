В Жигулевске полицейские остановили модифицированный автобус с сиденьями-конструкторами

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-26T12:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе сотрудники ГИБДД остановили на 966 км трассы М-5 «Урал» в Жигулевске необычный автобус с номерами Белгородской области. Неизвестный умелец модифицировал «Икарус-250», добавив туда сиденья-конструкторы.

- За рулем автобуса находился 29-летний житель Белгородской области. Проверка показала, что в транспортное средство без разрешения ГИБДД были внесены несколько изменений: туда установили 8 сидений-конструкторов, а люфт рулевого управления составил 22,5%, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские отправили автобус на специализированную стоянку и аннулировали его регистрацию. Что касается водителя, то его привлекли к административной ответственности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716759" frameborder="0"></iframe> В Жигулевске остановили автобус с сидениями-конструкторами.

ИСТОЧНИК KP.RU