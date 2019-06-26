2019-06-26T12:39:32+03:00
Общество

"Его так наказали?" В Самаре мужчина раздавал прохожим деньги на набережной

Он раздарил всем около 15 тысяч рублей - комментаторы в соцсетях предполагают, что он не выполнил задание бизнес-тренинга
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре мужчина раздавал деньги на набережнойВ Самаре мужчина раздавал деньги на набережной
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Жители Самары обсуждают странный поступок мужчины, который на набережной вечером раздавал деньги всем прохожим. По словам очевидцев, в руках у него было около 15 тысяч рублей. Достались деньги всем прохожим. Хотя комментаторы в соцсетях расстроились: мол, надо было давать мамочкам с колясками или бабушкам.

- Да это наказание такое. Раздаёшь, когда не смог выполнить поставленную задачу. 15000-цена слова. Многие мои знакомые так делали, когда проходили бизнес тренинг, - поделилась своим мнением жительница города Валентина.

На самом деле, люди теряются в догадках. По словам очевидцев, мужчина не был пьян. Кто-то предположил, что так этот человек избавляется от украденного. Но большинство людей под постом сожалеют, что сами не оказались на этом месте в нужный час и остались без подарка от незнакомца.

В Самаре мужчина на набережной раздавал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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