В Самаре энергетиков обязали защитить птиц от ударов током на ЛЭП
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура озаботилась защитой птиц от ударов электрическим током. Как выяснилось, компания, которая обслуживает на территории региона ЛЭП, не обезопасила их специальными устройствами.
- Было установлено, что местная энергетическая компания эксплуатирует линии электропередач общей протяженностью более 62 тысяч км. При этом были выявлены участки общей протяженностью 585,87 км, необорудованные птицезащитными устройствами, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Предприятие должно было устранить эти нарушения еще в прошлом году, но так и не сделало этого. В итоге прокуратура обратилась в суд. В среду, 26 июня, Октябрьский районный суд Самары удовлетворил требования надзорного ведомства. Энергетики должны установить защиту для птиц от ударов током на ЛЭП в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU