В Самаре энергетиков обязали защитить птиц от ударов током на ЛЭП

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-26T13:34:55+03:00

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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура озаботилась защитой птиц от ударов электрическим током. Как выяснилось, компания, которая обслуживает на территории региона ЛЭП, не обезопасила их специальными устройствами.

- Было установлено, что местная энергетическая компания эксплуатирует линии электропередач общей протяженностью более 62 тысяч км. При этом были выявлены участки общей протяженностью 585,87 км, необорудованные птицезащитными устройствами, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предприятие должно было устранить эти нарушения еще в прошлом году, но так и не сделало этого. В итоге прокуратура обратилась в суд. В среду, 26 июня, Октябрьский районный суд Самары удовлетворил требования надзорного ведомства. Энергетики должны установить защиту для птиц от ударов током на ЛЭП в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU