В Самаре уберут парковку на Аэродромной, где вместо машин ставят киоски

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-26T14:58:51+03:00

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В Самаре уберут парковку на улице Аэродромной в районе домов № 44 - 48, которая мешает местным жителям. Об этом стало известно в ходе личного приема главы Самары Елены Лапушкиной.

По словам горожан, свои машины на этой парковке они не ставят, но соседство с ней приносит им мусор, шум и загазованный воздух. Кроме того, они утверждают, что на стоянке начали открываться торговые точки.

- Необходимо расторгнуть договор с владельцем стоянки и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение ко мне от людей по данному вопросу, - поручила Елена Лапушкина главе департамента управления имуществом Андрею Белоклокову.

Кроме того, мэр дала задание руководству администрации Советского района помочь местным жителям в наведении порядка во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU