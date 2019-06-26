2019-06-26T16:33:21+03:00
Общество

Президент РФ назначил нового главу Арбитражного суда Самарской области

Председателем ведомства стал Сергей Каплин
Анастасия ФИЛАТОВА
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До недавнего времени Сергей Каплин трудился в Саратове / Фото: Право.руДо недавнего времени Сергей Каплин трудился в Саратове / Фото: Право.ру
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Арбитражному суду Самарской области назначили нового председателя. Им стал Сергей Каплин. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 19 июня.

- Сергей Каплин назначается председателем Арбитражного суда Самарской области на 6-летний срок полномочий, - говорится в документе.

Напомним, что пост главы арбитражного суда региона освободился в августе прошлого года, когда его покинул Александр Ефанов. Его назначили председателем Шестого кассационного суда, который должен заработать в Самаре уже этой осенью. Отметим, что Сергей Каплин трудится в должности судьи уже более 17 лет. С 2013 года она работал зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Кроме того, Сергей Капилин является председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Добавим, что указом президента от 19 июня на должности судей в Самарской области были назначены также Дмитрий Ситников и Анастасия Федорова. Первый стал судьей Кировского района Самары, а вторая — судьей Центрального района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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