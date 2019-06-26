"Самара Арена" не примет домашние матчи "Оренбурга" в новом сезоне РПЛ

СЕГОДНЯ 21:05 2019-06-26T21:05:54+03:00

Как заявил врио губернатора Оренбургской области, их клуб будет играть на родном "Газовике"

Изменить размер текста: A A

В следующем сезоне РПЛ в Самаре все-таки будет выступать одна команда. Футбольный клуб "Оренбург", который мог проводить домашние матчи на "Самара Арене", начнет сезон на родном для себя стадионе "Газовик" в Ростошах. Об этом сообщил в своем инстаграм-профиле врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

- Встречался с Президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона ФК "Оренбург" будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах, - написал Паслер.

Глава соседнего региона отметил, что дальше будет решаться вопрос по укреплению спортивной базы. В новом сезоне же РПЛ от "Оренбурга" он ждет новых побед. Напомним, "Газовик" не хотели допускать к сезону из-за маленькой вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU