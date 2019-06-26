В Чапаевске мужчина взял женщину в жены и заразил ее ВИЧ-инфекцией

СЕГОДНЯ 21:34 2019-06-26T21:34:34+03:00

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Дикая история произошла в Чапаевске. В июне в прокуратуру города обратилась местная жительница, заявившая, что ее заразил ВИЧ-инфекцией бывший супруг.

- Установлено, что с 2014 года женщина проживала с гражданином, за которого впоследствии вышла замуж. В 2019 году ее состояние резко ухудшилось, и при прохождении медицинского обследования она узнала о наличии у нее заболевания - ВИЧ-инфекция, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В надзорном ведомстве выяснили, что мужчина состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция с 2013 года. Он был письменно предупрежден об этом. Также ему разъясняли способы передачи заболевания и необходимые меры предосторожности. Но тот пренебрег советами специалистов и не сообщил своей женщине про болезнь, в результате чего заразилась и она.

Материалы прокурорской проверки направили в местный отдел МВД России. 25 июня там было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города.

ИСТОЧНИК KP.RU