Главу Росприроднадзора Самарской области отправили командовать Ингушетией

26 Июнь 23:07 2019-06-26T23:07:53+03:00

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Самарского главу Росприроднадзора приказом президента Владимира Путина перевели на ответственную работу. 60-летнего Махмуда-Али Калиматова назначили врио главы Ингушетии. На посту он сменит досрочно подавшего в отставку Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему главой государства, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту! - пожелал успехов новому коллеге губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Раньше Калиматов работал прокурором Ингушетии. В Самарской области в Росприроднадзоре он работал с 2015 года. В 2012 году своим советником его назначил Николай Меркушкин, который возглавил Самарскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU