«Случайность или поджог?»: в Тольятти горел лес возле «АвтоВАЗагрегата»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-27T08:53:17+03:00

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В среду, 26 июня, около 16:00 в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат» в Тольятти произошел пожар в лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем приняли участие 92 человека и 30 единиц техники, в том числе 66 человек и 13 спецмашин от МЧС. Возгорание было локализовано в 19:33, - рассказали в мэрии.

Пока точная площадь пожара не сообщается, но уже известно, что огонь прошел в общей сложности территорию в 19 га. Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами, но они не исключают, что это был умышленный поджог. Так ли это, еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU