2019-06-27T09:43:55+03:00
Общество

Юный сызранец спас ребенка на южном курорте

Ребенка едва не унесло в Черное море
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП произошло на черноморском побережье в ЛазоревскомЧП произошло на черноморском побережье в ЛазоревскомФото: Архив "КП"
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Мальчик из Сызрани на днях совершил героический поступок. Он спас ребенка, которого едва не унесло в Черное море. Об этом в соцсетях сообщили жители микрорайона Лазаревское города Сочи. По словам очевидцев, ЧП на воде произошло во вторник, 25 июня. Почему рядом с ребенком не оказалось родителей, пока не известно.

- На море в тот день была большая волна! В такие моменты детям вообще нельзя разрешать купаться! Я сама только с берега смотрела! Молодец мальчик! А если бы, не дай Бог, и сам пострадал? Родители, не будьте безалаберными! Море в вашей жизни еще будет, успеете накупаться, следите лучше за своими детьми, - написала в соцсети местная жительница.

К сожалению, имя юного героя из Сызрани и его возраст не сообщаются. Автор поста о поступке мальчика пожелал остаться анонимным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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