Житель Тольятти на улице пырнул мужчину ножом в грудь и убежал

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-27T09:58:17+03:00

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Недавно сотрудники Росгвардии, патрулируя Автозаводской район Тольятти, заметили на аллее на Ленинском проспекте мужчину с ножевым ранением. Как выяснилось, на потерпевшего напал 36-летний местный житель.

- Было установлено, что ранение потерпевшему — 27-летнему мужчине — нанес его знакомый. Между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил приятеля ножом в грудь, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Стражи порядка разыскали нападавшего и задержали его, а затем передали полицейским. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным сотрудников ОВД, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU