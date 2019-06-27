Самарские таможенники будут бороться с контрафактом с помощью вертолетов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-27T12:00:01+03:00

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В последнее время через границу между Россией и Казахстаном частенько пытаются провезти контрафактные товары. Нарушителей выявляют мобильные группы, но им не всегда удается их поймать. Контрабандисты уже знают места расположения таможенников и находят объездные пути. В связи с этим таможенники решили усовершенствовать борьбу с нарушителями и ввести в свою работу полеты на вертолетах.

- В начале этой недели руководство Самарской таможни и Приволжского таможенного управления впервые облетело на вертолете участок границы России с Республикой Казахстан в районе поселений, расположенных на трассе А-300, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Как отмечают в ведомстве, подобные облеты границы на вертолете будут проводиться на регулярной основе. Таможенники считают, что использование воздушной техники поможет улучшить борьбу с нарушителями государственной границы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU