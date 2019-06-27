2019-06-27T14:47:35+03:00
Спорт

«Крылья Советов» хотят подписать хорватского воспитанника мюнхенской «Баварии»

Форвард загребского «Локомотива» Деян Радоньич может перебраться в Самару
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Деян Радоньич. Фото: nklokomotiva.hrДеян Радоньич. Фото: nklokomotiva.hr
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Нападающий загребского «Локомотива» Деян Радоньич может перейти в «Крылья Советов». По данным sport24.ru, в ближайшее время форвард пройдет медосмотр, после чего присоединится к команде на сборе в Австрии. Трансферная стоимость футболиста – 600 тысяч евро.

Радоньичу 28 лет. Он родился в Германии и воспитанник местного футбола. Некоторое время форвард был в системе мюнхенской «Баварии». На профессиональном уровне нападающий выступал за немецкий «Равенсбург», хорватские «Истру 1961» и загребское «Динамо», а также за «Маккаби» из Тель-Авива и «Хапоэль» из Раанана. С 2016 году Радоньич выступает за загребский «Локомотив». В прошлом сезоне форвард забил 8 голов в 35 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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