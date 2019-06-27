В Самаре произошла авария с участием 8 машин

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-27T19:41:04+03:00

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В Самаре вечером в четверг, 27 июня, произошла массовая авария. На улице Гагарина в районе станции метро «Советская» столкнулись несколько легковушек и грузовик. Автомобили ехали по направлению «в город», сообщают очевидцы ДТП. Всего пострадавших в аварии машин – 8.

- Пробка серьезная там. Хвост от самого светофора. Стоим очень долго, - прокомментировал очевидец ДТП.

О пострадавших среди людей информации нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться, кто спровоцировал ДТП.

Фото: vk.com/hismiracle

ИСТОЧНИК KP.RU