В Самаре произошла авария с участием 8 машин
О пострадавших не сообщается
Фото: vk.com/id6599920
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В Самаре вечером в четверг, 27 июня, произошла массовая авария. На улице Гагарина в районе станции метро «Советская» столкнулись несколько легковушек и грузовик. Автомобили ехали по направлению «в город», сообщают очевидцы ДТП. Всего пострадавших в аварии машин – 8.
- Пробка серьезная там. Хвост от самого светофора. Стоим очень долго, - прокомментировал очевидец ДТП.
О пострадавших среди людей информации нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться, кто спровоцировал ДТП.
Фото: vk.com/hismiracle
ИСТОЧНИК KP.RU