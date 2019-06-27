2019-06-27T21:23:57+03:00
Общество

Из-за строительства Фрунзенского моста с 1 июля на улице Шоссейной в Самаре временно ограничат движение

Запрет будет действовать месяц
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Запрет вступит в силу в 00:00 1 июля и продлится месяц – до 24:00 1 августа.Запрет вступит в силу в 00:00 1 июля и продлится месяц – до 24:00 1 августа.Фото: Яндекс. Карты
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В Самаре на улице Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей временно ограничат движение транспорта. Запрет вступит в силу 1 июля и продлится месяц – до 24:00 1 августа. Связано ограничение со строительством Фрунзенского моста, сообщает самарская мэрия.

- Движение будет организовано следующим образом: до 4 июля 2019 года отменено движение троллейбуса № 6. С 4 июля до 24.00 1 августа троллейбус № 6 будет следовать по укороченному маршруту от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод». С 00:00 1 июля 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года движение автобусов по ряду маршрутов - №№ 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199 – будет организовано по измененной схеме, - говорится в сообщении.

При этом на месяц, когда будут действовать ограничения, усилят работу льготных автобусов №№ 5д, 26 и 66, а также возьмут на контроль маршрутки №№ 48д, 80, 92.

Объехать закрытый участок можно будет через улицу Казачью с выездом на Народную по Осетинской.

- Обращаем внимание, что на пересечении ул. Народной с ул. Осетинской, а также ул. Казачьей с ул. Осетинской будут установлены светофоры. При выезде с ул. Осетинской на ул. Казачью предусмотрен левый поворот (для транспорта, следующего в сторону Сухой Самарки), - сообщили в мэрии. - Администрация города просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, заранее планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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