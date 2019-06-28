В Самаре водитель на "Приоре" врезался в опору и отправил свою пассажирку в больницу

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-28T08:54:45+03:00

Сейчас полицейские устанавливают все причины и детали аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 27 июня, около 00:20 на улице Фасадной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там водитель автомобиля "Лада Приора" с номерами Саратовской области врезался в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Автомобилист двигался со стороны улицы Стадионной в направлении улицы Калининградской. Он допустил наезд на препятствие в районе дома № 2А по улице Фасадной, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадала 32-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Ее госпитализировали в больницу с травмами головы. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU