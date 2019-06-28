В Отрадном сотрудников больницы уличили на мошенничестве с зубным протезированием льготников

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-28T09:35:47+03:00

Сотрудники больницы должны были устанавливать пациентам бюгельные протезы, но не делали этого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители установили что были похищены более 188 тысяч бюджетных денег

Изменить размер текста: A A

Сотрудников Отрадненской городской больницы уличили в хищении бюджетный средств, выделенных в 2018 году на бесплатное протезирование льготников. Сумма причиненного ущерба составила 188 230,26 рублей.

- Было установлено, что стоматологи больницы за счет выделенных бюджетных средств якобы изготовили 81-летнему пациенту бюгельные протезы за 8062 рублей. Однако по факту они сделали пенсионеру частичный съемный протез за 2029 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в прошлом году стоматологи бюгельные протезы вообще не изготавливали, однако общее количество нарядов по бесплатному протезированию льготников, в которые были включены эти протезы, составило 23. При этом в нарядах имелись подписи пациентов, которые якобы не имеют претензий к выполненными работам. Как установили прокуроры, все они были фиктивными.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU