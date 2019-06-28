В Самарской области "КамАЗ" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-28T09:57:09+03:00

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 27 июня, примерно в 4:30 на 62 км 300 м трассы "Осинки - Приволжье" в Красноярском районе произошло ДТП с "перевертышем". Там опрокинулся в кювет "КамАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 38-летний водитель грузовика, двигаясь из Самары в сторону села Приволжье, не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего мужчина получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Известно, что на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU