В Самарской области "КамАЗ" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся
В четверг, 27 июня, примерно в 4:30 на 62 км 300 м трассы "Осинки - Приволжье" в Красноярском районе произошло ДТП с "перевертышем". Там опрокинулся в кювет "КамАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 38-летний водитель грузовика, двигаясь из Самары в сторону села Приволжье, не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.
В результате произошедшего мужчина получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Известно, что на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU