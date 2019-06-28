2019-06-28T09:57:09+03:00
Происшествия

В Самарской области "КамАЗ" вылетел с дороги в кювет и опрокинулся

Водителя грузовика увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТПСейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 27 июня, примерно в 4:30 на 62 км 300 м трассы "Осинки - Приволжье" в Красноярском районе произошло ДТП с "перевертышем". Там опрокинулся в кювет "КамАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 38-летний водитель грузовика, двигаясь из Самары в сторону села Приволжье, не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего мужчина получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Известно, что на момент ДТП водитель был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти третий месяц ищут рыжую девушку с татуировкой скелета руки
Житель Кинеля заплатит 1 тысячу рублей за ссору с бывшей супругой в WhatsApp
В Самаре возле Ботанического сада треснуло Московское шоссе: из-под асфальта потекла вода
В Самаре пройдет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»
В Тольятти на соцработников завели уголовные дела после гибели 3-летней девочки
Самарцев попросили не «подкармливать» животных зоопарка гвоздями и фантиками
В Новой Самаре открыли велопарковку - арт-объект
Бизнесмены Самарской области стали чаще заказывать «Видеонаблюдение»
В Отрадном сотрудников больницы уличили на мошенничестве с зубным протезированием льготников
В Тольятти возле дома на Калмыцкой застрелили 37-летнего мужчину
В Самаре водитель на "Приоре" врезался в опору и отправил свою пассажирку в больницу
Хотел вернуть машину: в Самарской области задержали автомобилиста-взяткодателя
В Самарской области назначили главного стоматолога региона
Из-за строительства Фрунзенского моста с 1 июля на улице Шоссейной в Самаре временно ограничат движение
Экс-тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воекций: «В Сызрани все застопорилось, не было задачи выйти в ФНЛ. Ни по финансовым возможностям, ни по желанию местной власти»
В Самаре произошла авария с участием 8 машин
Пошли на мировую: «Ашан» уедет из ТЦ «Московский»
Дожди в Самарской области будут идти до конца недели
На второй этап строительства ледового Дворца спорта в Самаре направят почти 1 млрд рублей