В Новой Самаре открыли велопарковку - арт-объект

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-28T10:06:32+03:00

Теперь у новосамарской скульптуры можно сделать не только фотографии для социальных сетей, но припарковать своего двухколесного железного друга.

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В жилом микрорайоне «Новая Самара» появится первый арт-объект. Он станет не только оригинальным украшением, но и будет служить велопарковкой.

- В современном мире больших мегаполисов и практики градостроительства всё больше появляется новых арт-объектов со смыслом или с полезным функциональным назначением, - рассказывают в пресс-службе ГК «Финстрой». - Самарские строители постепенно перенимают данный положительный опыт. В Новой Самаре не так давно появилось новое велокольцо. Начали его создавать в рамках подготовки нашего города к чемпионату мира по футболу. Его на текущей неделе должным образом тщательно подготовили, очистили площадку, нанесли яркую разметку на покрытие и установили велопарковку оригинального дизайна.

Новое общественное пространство, где дети разных возрастов могут просто покататься на велосипедах или отточить свое мастерство вождения двухколесного, появилось между домами №51 и №53. По всей длине велокольца установили удобные скамейки. Кроме того, там начали высаживать саженцы. Работа по озеленению продолжится в июле.

В Новой Самаре не так давно появилось новое велокольцо. Начали его создавать в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.

- Теперь у новосамарской скульптуры можно сделать не только фотографии для социальных сетей, но припарковать своего двухколесного железного друга, чтобы сходить в гости к друзьям или зайти в любой из магазинов расположенных в шаговой доступности. На такие объекты и посмотреть всегда приятно и радостно за то, что в Самаре уделяют особое внимание велосипедистам. Мы решили, что нужно в Новой Самаре этим летом организовать велокольцо для самых маленьких жителей нашего микрорайона, где юные любители спорта будут оттачивать свое мастерство. Конструкция рассчитана на 5 мест, - отметили в пресс-службе ГК «Финстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU