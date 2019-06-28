В Самаре возле Ботанического сада треснуло Московское шоссе: из-под асфальта потекла вода

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-28T11:06:59+03:00

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Утром в пятницу, 28 июня, на Московском шоссе в Самаре произошла коммунальная авария. Там треснул асфальт, после чего дорогу начало заливать водой. При этом часть потока устремилась к Ботаническому саду, затопив тротуар. В итоге пешеходам пришлось преодолевать этот участок по изгороди.

- На Московском шоссе в районе Ботанического сада произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм. На место уже выехала аварийная бригада. В ближайшее время она проведет обследование участка, отключит его и займется аварийно-восстановительными работами, - сообщили в Твиттере представители Самарских коммунальных систем.

Как уточнил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, на время работ движение по Московскому шоссе в районе Ботанического сада будет частично ограничено. Для проезда закрыли вторую и третью полосы по направлению в центр города.

В Самаре из трещины на Московском шоссе течет вода . @ayspiridonov @sks_rks Серьёзный подмыв. Скажите, какую площадь проезжей части будут восстанавливать в связи с аварией? https://t.co/eyH1wbqwFK

ИСТОЧНИК KP.RU