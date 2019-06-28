В самарском поезде преступник хотел ограбить спящего мужчину, но разбудил и убил его

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-28T14:39:38+03:00

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Следователи закончили разбираться в обстоятельствах жесткого преступления, которое было совершено 12 октября 2018 года. В тот день забили до смерти и ограбили человека в поезде.

- Погибшего обнаружили утром в пассажирском вагоне на станции Самара в Северном парке. Личность его установили не сразу, а только 16 октября, - рассказывают "КП-Самара" в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Оперативники транспортной полиции в течение трех суток установили подозреваемого - неоднократно судимый 49-летний житель Самарской области. Он был задержан.

Как выяснили силовики, злоумышленник проник в вагон, стоящий в Северном парке, обнаружил спящего там мужчину, похитил его ценности, а когда потерпевший проснулся и попытался воспрепятствовать, нанес ему несколько ударов железным прутом, после чего скрылся.

По факту разбоя и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбудили уголовные дела. Расследования их уже завершены. Дело передают в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU