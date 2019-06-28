2019-06-28T14:39:38+03:00
Происшествия

В самарском поезде преступник хотел ограбить спящего мужчину, но разбудил и убил его

Подозреваемого задержали спустя несколько дней после происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Расследование завершеноРасследование завершеноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следователи закончили разбираться в обстоятельствах жесткого преступления, которое было совершено 12 октября 2018 года. В тот день забили до смерти и ограбили человека в поезде.

- Погибшего обнаружили утром в пассажирском вагоне на станции Самара в Северном парке. Личность его установили не сразу, а только 16 октября, - рассказывают "КП-Самара" в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Оперативники транспортной полиции в течение трех суток установили подозреваемого - неоднократно судимый 49-летний житель Самарской области. Он был задержан.

Как выяснили силовики, злоумышленник проник в вагон, стоящий в Северном парке, обнаружил спящего там мужчину, похитил его ценности, а когда потерпевший проснулся и попытался воспрепятствовать, нанес ему несколько ударов железным прутом, после чего скрылся.

По факту разбоя и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбудили уголовные дела. Расследования их уже завершены. Дело передают в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТАРДИС, ты ли это? В Самаре на проспекте Кирова нашлитщательно замаскированную машину для перемещения во времени и пространстве
Виновником излива стоков возле платформы Вишневая в Самаре оказался не завод «Кока-Кола»
"А вы цены на топливо видели?" Коммерческие перевозчики рассказали, почему проезд должен стоит 35 рублей
Стали известно, как будут ходить электрички до Грушинского фестиваля 2019
В Тольятти руководитель почтового отделения присвоила себе более 22 тысяч рублей клиента
В Самарской области трое молодых людей украли почти полкилометра медных проводов с вагонов
Из-за Грушинского фестиваля на неделю закроют дорогу в Прибрежном
«У клуба еще не было официального руководителя»: пресс-секретарь «Ахмата» не считает убитого тольяттинца своим коллегой
Дмитрий Комбаров: «Моя новая команда «Крылья Советов». Рад приступить к работе с ней»
До «Самара Арены» в день концерта группы «Ленинград» 30 июня пустят трамваи S5
К «Крыльям Советов» на сборе в Австрии присоединились Деян Радоньич и Раду Гынсарь
«Навсегда останутся в наших сердцах»: коллеги погибших в ДТП с фурой самарских полицейских выразили соболезнования их близким
Все для одаренных детей: в Крутых Ключах появится школа искусств
Появилось видео убийства директора спортивного клуба "Ахмат" Ильи Тягуна
Глава Самары попросила ФАС и прокуратуру проверить законность подорожания проезда в маршрутках
В Самаре из-за фестиваля духовых оркестров перекроют движение по нескольким улицам
Жителям Самары рассказали, что делать, если истек срок межповерочного интервала счетчика электроэнергии
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер
В Самаре перекроют дороги ради соревнований по велоспорту
Уйти от жестикуляции и излишней монументальности: макеты памятника Павлу Мочалову в Самаре отправили на доработку