2019-06-29T12:07:12+03:00
Общество

Она встала на четвереньки почти самостоятельно! Родители маленькой Арины из Сызрани поделились успехами в реабилитации

Малышка с детства страдает ДЦП и сейчас родители уверены, что реабилитация даст свои плоды
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У Арина - первые успехи в леченииУ Арина - первые успехи в лечении
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Мама маленькой Арины Фроловой из Сызрани поделилась эмоциями после успешных реабилитационных процедур. У малышки - ДЦП - последствия перинатальное патологии. Сейчас ребенку почти три года - но как рассказывает ее мама, первые тревожные звоночки появились еще в полгода. Девочка не поворачивалась, не брала игрушки, неуверенно держала голову. Диагноз ДЦП поставили в год. Но родители не сдались. Курсы массажа, ЛФК, физиопроцедуры. Почти в два года у девочки появился прогресс: малышка стала сама сидеть, повернулась с живота на спину, начала смотреть мультфильмы и впервые сказала: "мама". Сейчас родители продолжают бороться за здоровье девочки и поделились последними успехами.

- За успехами детей клиники Пыхтиной мы наблюдаем год. Там происходит чудо и такое чудо мы решили попробовать. Мы прошли 14 часов занятий и на 10 занятие Ариша собралась в четвереньки с небольшой помощью. Наши эмоции в этот момент зашкаливали . Родители особенных деток нас поймут-это большой прорыв в движении, - написала мама девочки.

Она поблагодарила всех жителей Сызрани и всех тех, кто участвовал в сборе денег на реабилитацию девочки. По ее словам, вера стольких людей помогает добиться результата.

- Огромное всем спасибо за предоставленный шанс попасть на реабилитацию!!! - отметила женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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