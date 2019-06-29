"В салоне воняло горелыми проводами": в Самаре на Ново-Садовой загорелась маршрутка

29 Июнь 17:48 2019-06-29T17:53:01+03:00

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В Самаре прямо во время движения загорелась маршрутка "297. ЧП произошло на улице Ново-Садовая рядом с остановкой по ул. Осипенко. Неприятный запах почувствовали пассажиры, потом из-под автомобиля повалил дым.

- Водитель остановился и открыл двери, все, конечно, начали выбегать. Народу не слишком много было.В маршрутке как будто горелыми проводами воняло, но там и всегда-то запах не самый лучший, - говорит очевидец. Что именно произошло, пассажиры не поняли.

Фотографию сделал Владимир Алямов. Молодой человек рассказал, что шел мимо на работу и увидел, как пассажиры стоят вокруг машины,а водитель с огнетушителем ползает рядом с автомобилем.

- После такого и задаёшься вопросом про «оправданное» повышение цен на проезд в коммерческом транспорте, - отметил Владимир.

В ЧП никто не пострадал. Пассажиры пересели в следующий коммерческий автобус, который следовал по схожему маршруту, без доплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU