Пошел на красный? В Тольятти мотоциклист насмерть сбил пешехода
29 июня в Тольятти развернулась страшная трагедия. На улице Степана Разина произошло смертельное ДТП. Мотоциклист, ехавший в сторону улицы Дзержинского, сбил насмерть 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
— На улице Степана Разина мотоциклист сбил насмерть мужчину 1964 года рождения, — говорится в сообщении группы «Патруль Тольятти».
По предварительным данным, мужчина переход дорогу на красный свет светофора. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
— За рулём мотоцикла был 30-летний мужчина. За медицинской помощью он пока не обращался, — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU