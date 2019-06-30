Пошел на красный? В Тольятти мотоциклист насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-30T10:06:33+03:00

От удара пешехода отбросило в сторону Фото: соцсети

Мужчина скончался на месте от полученных травм, а вот мотоциклист в больницу пока не обращался

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29 июня в Тольятти развернулась страшная трагедия. На улице Степана Разина произошло смертельное ДТП. Мотоциклист, ехавший в сторону улицы Дзержинского, сбил насмерть 55-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— На улице Степана Разина мотоциклист сбил насмерть мужчину 1964 года рождения, — говорится в сообщении группы «Патруль Тольятти».

По предварительным данным, мужчина переход дорогу на красный свет светофора. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

— За рулём мотоцикла был 30-летний мужчина. За медицинской помощью он пока не обращался, — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU