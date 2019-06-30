2019-06-30T10:38:09+03:00
Общество

Насиловал женщин: в Самаре полиция разыскивает опасного маньяка

Подозреваемый нападал на женщин в Самаре, Санкт-Петербурге и Волгограде
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Полицейские просят помочь поймать преступникаПолицейские просят помочь поймать преступникаФото: "КП" Архив
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В Самарской области разыскивают опасного преступника. Мужчина нападал на женщин и насиловал их, угрожая убить. Маньяк действовал в трёх городах РоссииСамаре, Волгограде и Санкт-Петербурге.

— В Санкт-Петербурге против неизвестного возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства, — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемый преступник попал на записи с камер видеонаблюдения Фото: Архив "КП"

Предполагаемый преступник попал на записи с камер видеонаблюденияФото: Архив "КП"

Преступления были совершены ещё в 2016 году, однако поймать преступника пока не получается. Полиция просит самарцев помочь с поисками подозреваемого.

Приметы: мужчина, на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 165-175 см., среднего телосложения, волосы короткие черного цвета с лобной залысиной, стрижка короткая, голова овальной формы, на лице имеются следы оспиной сыпи, уши оттопырены. В разговоре с прохожим говорил, что он из Р. Башкортостан.

Если вы знаете этого человека или видели, где он находится, сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 3737406, 89370627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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