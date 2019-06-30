Насиловал женщин: в Самаре полиция разыскивает опасного маньяка

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-30T10:38:09+03:00

Подозреваемый нападал на женщин в Самаре, Санкт-Петербурге и Волгограде

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В Самарской области разыскивают опасного преступника. Мужчина нападал на женщин и насиловал их, угрожая убить. Маньяк действовал в трёх городах России — Самаре, Волгограде и Санкт-Петербурге.

— В Санкт-Петербурге против неизвестного возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства, — прокомментировали в ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемый преступник попал на записи с камер видеонаблюденияФото: Архив "КП"

Преступления были совершены ещё в 2016 году, однако поймать преступника пока не получается. Полиция просит самарцев помочь с поисками подозреваемого.

Приметы: мужчина, на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 165-175 см., среднего телосложения, волосы короткие черного цвета с лобной залысиной, стрижка короткая, голова овальной формы, на лице имеются следы оспиной сыпи, уши оттопырены. В разговоре с прохожим говорил, что он из Р. Башкортостан.

Если вы знаете этого человека или видели, где он находится, сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 3737406, 89370627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU