«У меня связи»: в Самаре в Управленческом задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-30T15:51:51+03:00

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В ночь с 29 на 30 июня активисты Ночного патруля» задержали пьяного водителя в посёлке Управленческий. Об этом общественники рассказали на своей странице «ВКонтакте».

— Информация о данном автомобиле поступила на горячую линию «Ночного патруля» 275-51-11, — прокомментировали активисты. — От медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

После остановки «Ночным патрулем» нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД. По словам борцов с пьяными за рулём, водитель сопротивлялся и говорил, что у него есть связи. Правда, какие именно связи — не сообщается. Активисты «Ночного патруля» взяли движение дела под личный контроль.

— Товарищ водитель, Ваши связи не дадут Вам уйти от отвественности. Ставим на КОНТРОЛЬ!!! — указала общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU