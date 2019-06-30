В Самаре местный житель выгуливает микроволновку
На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке
Возможно, мужчина просто проявил инженерные способности и облегчил ношу
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Жители Самары продолжают отмечать выходные. Например, в посёлке Управленческий местный житель решил, что его бытовой технике тоже нужно развеяться и вывел на прогулку микроволновку.
— На улице Крайней мужчина не спеша прогуливается с микроволновкой на верёвочке, — рассказывают очевидцы. — Выглядит забавно.
На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке. Возможно, местный житель просто транспортирует тяжёлую микроволновку из точки А в точку Б. А чтобы облегчить себе задачу, вспомнил, что он инженер и решил не тащить груз на себе.
ИСТОЧНИК KP.RU