В Самаре местный житель выгуливает микроволновку

30 Июнь 20:38 2019-06-30T20:38:07+03:00

На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке

Изменить размер текста: A A

Жители Самары продолжают отмечать выходные. Например, в посёлке Управленческий местный житель решил, что его бытовой технике тоже нужно развеяться и вывел на прогулку микроволновку.

— На улице Крайней мужчина не спеша прогуливается с микроволновкой на верёвочке, — рассказывают очевидцы. — Выглядит забавно.

На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке. Возможно, местный житель просто транспортирует тяжёлую микроволновку из точки А в точку Б. А чтобы облегчить себе задачу, вспомнил, что он инженер и решил не тащить груз на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU