2019-06-30T20:38:07+03:00
Общество

В Самаре местный житель выгуливает микроволновку

На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Возможно, мужчина просто проявил инженерные способности и облегчил ношуВозможно, мужчина просто проявил инженерные способности и облегчил ношу
Изменить размер текста:

Жители Самары продолжают отмечать выходные. Например, в посёлке Управленческий местный житель решил, что его бытовой технике тоже нужно развеяться и вывел на прогулку микроволновку.

— На улице Крайней мужчина не спеша прогуливается с микроволновкой на верёвочке, — рассказывают очевидцы. — Выглядит забавно.

На фото видно, как мужчина средних лет тащит за собой микроволновую печь, привязав её к верёвке. Возможно, местный житель просто транспортирует тяжёлую микроволновку из точки А в точку Б. А чтобы облегчить себе задачу, вспомнил, что он инженер и решил не тащить груз на себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24