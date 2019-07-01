В Самаре открыли движение по путепроводу на Заводском шоссе

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-01T07:34:58+03:00

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В Самаре после ремонта открыли путепровод по Заводскому шоссе через проспект Кирова. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Движение по путепроводу открыли, а вот знаки приоритета по направлению к улице XXII Партсъезда не установили! До ремонта на съезде стоял знак «Главная дорога», а сейчас без знаков - помеха справа, - рассказали автомобилисты.

По их словам, при съезде с путепровода из-за перепада высот и ограждения не видно легковые автомобили справа, что создает аварийную ситуацию. Самарцы попросили, как можно быстрее установить там знаки. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, эти работы уже идут. После их завершения знак приоритета при съезде с путепровода обязательно появится.

ИСТОЧНИК KP.RU