2019-07-01T07:56:49+03:00
Общество

Опасно для посещения: в самарском парке Гагарина хотят закрыть картинг-трассу

Предпринимателя обязали покинуть территорию из-за близости с ЛЭП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"
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В Самаре в парке имени Юрия Гагарина собираются закрыть площадку картинга, где также располагается детская картинг-школа. Как выяснилось, она находится в опасном месте — под ЛЭП. Об этом в Твиттере сообщило МАУ «Парки Самары».

- Есть предписание о закрытии, которое подтверждено заключением «МРСК Волги». Предприниматель обязан освободить занимаемую территорию, что до сих пор не выполнено. Посещение этого аттракциона опасно, - отметили представители учреждения.

По словам сотрудников «Парков Самары», предпринимателю предлагали перенести площадку в парк Молодежный, но он отказался. Поступали и ответные предложения: перенести трассу к стадиону, однако в МАУ заявили, что это сделать невозможно. Также они отвергли и идею о перемещении площадки картинга на место платной парковки. Причина — непосредственная близость к жилым домам.

Что касается заключений новых договоров, то учреждение не имеет на это право. Как отмечают в МАУ «Парки Самары», заявки на работу в летний сезон принимались в марте и рассматривались они конкурсной комиссией, сейчас же реестр предпринимателей изменить уже нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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