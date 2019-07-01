В Жигулевске мужчина проложил дорогу через «Самарскую Луку» и попал под статью

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-01T09:14:33+03:00

Мужчина снял в нацпарке верхний слой почвы на 615 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Мужчину привлекли к ответственности за порчу почвы в нацпарке

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В Жигулевске суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который незаконно проложил дорогу через национальный парк «Самарская Лука». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что в августе 2018 года мужчина на спецтехнике повредил почвенный покров в 77 квартале Жигулевского лесничества нацпарка «Самарская Лука». Сделал он это, проложив дорогу протяженностью 143 метра и шириной до 5 метров, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина нарушил почвенный покров на территории площадью 615 квадратных метров. Сумма причиненного ущерба составила 615 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Наказание смягчили из-за того, что мужчина частично возместил ущерб в 120 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU