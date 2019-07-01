2019-07-01T09:14:33+03:00
Общество

В Жигулевске мужчина проложил дорогу через «Самарскую Луку» и попал под статью

Мужчину привлекли к ответственности за порчу почвы в нацпарке
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина снял в нацпарке верхний слой почвы на 615 тысяч рублейМужчина снял в нацпарке верхний слой почвы на 615 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Жигулевске суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который незаконно проложил дорогу через национальный парк «Самарская Лука». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что в августе 2018 года мужчина на спецтехнике повредил почвенный покров в 77 квартале Жигулевского лесничества нацпарка «Самарская Лука». Сделал он это, проложив дорогу протяженностью 143 метра и шириной до 5 метров, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина нарушил почвенный покров на территории площадью 615 квадратных метров. Сумма причиненного ущерба составила 615 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Наказание смягчили из-за того, что мужчина частично возместил ущерб в 120 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области многодетным отцам-одиночкам назначили выплаты к Пасхе
«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
"Как только в окно не въехал": самарцев разозлил автомобилист, припарковавшийся вплотную к с жилому дому
В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
Жители Самарской области смогут пожаловаться по «горячей линии» на стихийные свалки и нарушения сбора мусора
В Самарской области разыскивают пропавшую 81-летнюю пенсионерку в домашних тапочках
Надежное электроснабжение X Всероссийскому сельскому Сабантую обеспечила Самарская сетевая компания
Что нельзя брать с собой на Грушинский фестиваль 2019 в Самаре
Без «Сызрани-2003», но с тольяттинским дерби: стало известно, кто представит Самарскую область в ПФЛ в сезоне 2019/2020
Подвела задвижка на частном колодце: стала известна причина перекрытия Московского шоссе в Самаре
Руководств прекратившего существование ФК «Сызрань-2003» опубликовало обращение к болельщикам
В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту
Самарцев зовут в круиз по Японии и Южной Корее
В Самаре не рекомендуют купаться в районе пляжа Загородного парка
Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»
«Все еще 30 или уже 35?»: жителей Самары запутали повышением стоимости проезда в маршрутках
В Крутых Ключах построят дорогу до развязки на Московском шоссе
В Самаре на Московском шоссе не поделили дорогу Mazda и «одиннадцатая»
В Самаре лучшим УК и ТСЖ подарят детские площадки
Опасно для посещения: в самарском парке Гагарина хотят закрыть картинг-трассу
Жительницу Самары возмутила "яжемать", которая разрешила своим детям стоять во время спектакля
В Самаре открыли движение по путепроводу на Заводском шоссе
Это был поджог! Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
Под Самарой председателя садоводческого товарищества заживо сожгли в BMW X6
В Самаре будут судить мошенницу, которая украла драгоценностей на миллион с лишним
Всего 170 рублей: самарцев приглашают посмотреть недорогое кино