Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в московском «Динамо»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-01T09:35:34+03:00

Шейдаев этим летом может сменить Самару на Москву Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Нападающий сборной Азербайджана и «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев может покинуть клуб и присоединиться к московскому «Динамо». Как пишет «Спорт-Экспресс», форвард пройдет медосмотр в столичном клубе. При этом в издании отмечают, что переход достаточно вероятен, т.к. бело-голубые ищут нападающего.

Напомним, в «Крылья Советов» Рамиль Шейдаев перешел в августе 2018 года. В составе волжан форвард выходил на поле в 18 матчах и отметился 4 голами.

Сейчас «Крылья Советов» находятся на сборах в Австрии. Сезон для самарцев начнется 14 июля домашней игрой с ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU