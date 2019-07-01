В Самаре не рекомендуют купаться в районе пляжа Загородного парка

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-01T09:55:28+03:00

Микробы в воде не нашли, но специалисты все равно не рекомендуют купаться в районе Загородного парка Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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В Самаре проверили состояние городских пляжей. Как выяснилось, не все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. В частности, не прошел проверку пляж в Загородном парке.

- Отобранные на прошлой неделе в районе пляжа Загородного парка пробы воды не соответствовали санитарным нормам. Микробы-возбудители инфекций в пробах воды не обнаружены. Купаться на этом пляже не рекомендуется, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Как отмечают специалисты, в пробах воды, отобранных в зонах остальных пляжей, ничего опасного не обнаружили. Что касается песка на пляжах, то он везде соответствует гигиеническим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU