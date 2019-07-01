В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту
В понедельник, 1 июля, в Самаре перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением конкурса профессионального мастерства.
- Движение по Волжскому проспекту будет закрыто с 16:00 до 22:00. Кроме того, с 10:00 до 22:00 там будут запрещены остановка и стоянка личного транспорта, - рассказали в мэрии Самары.
Изменения коснутся и общественный транспорт. С 16:00 до 22:00 автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут курсировать по временной схеме. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU