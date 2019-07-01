В Самаре на несколько часов перекроют движение по Волжскому проспекту

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-01T10:17:15+03:00

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В понедельник, 1 июля, в Самаре перекроют движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением конкурса профессионального мастерства.

- Движение по Волжскому проспекту будет закрыто с 16:00 до 22:00. Кроме того, с 10:00 до 22:00 там будут запрещены остановка и стоянка личного транспорта, - рассказали в мэрии Самары.

Изменения коснутся и общественный транспорт. С 16:00 до 22:00 автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут курсировать по временной схеме. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU