В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-01T11:31:21+03:00

Мужчина вылетел с дороги на пути из села Кошки в Залесье

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В воскресенье, 30 июня, примерно в 22:30 на 6 км 81 м трассы «Кошки — Долиновка — Залесье» в Кошкинском районе произошло смертельное ДТП. Там 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны села Кошки в направлении села Залесье, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.

В результате случившегося автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU