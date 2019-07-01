В Самарской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и погиб
В воскресенье, 30 июня, примерно в 22:30 на 6 км 81 м трассы «Кошки — Долиновка — Залесье» в Кошкинском районе произошло смертельное ДТП. Там 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны села Кошки в направлении села Залесье, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся, - рассказали полицейские.
В результате случившегося автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU