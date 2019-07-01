«Меня так воспитали родители»: в Самарской области полицейский на отдыхе помог потушить горящий дачный дом
В начале июня возле села Старосемейкино загорелся дачный дом. Огонь мог в любой момент перекинуться за стоящие рядом строения и дачи, где отдыхали дети и пожилые люди, но тут на помощь соседям вовремя пришел полицейский Наиль Ильмухин. Мужчина трудится в звании подполковника внутренней службы на должности начальника отдела информационного центра ГУ МВД по Самарской области, но на тот момент он находился на отдыхе вместе с друзьями.
- Наиль Ильмухин оперативно организовал борьбу с огнем и эвакуацию людей с близлежащих участков. Благодаря этому удалось избежать дальнейшего распространения пожара. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и потушили возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Недавно местные жители направили на имя начальника облГлавка, генерал-лейтенанта Александра Винникова благодарственное письмо с просьбой поощрить сотрудника.
- Я не сделал ничего особенного, меня так воспитали родители. Надо всегда помогать людям, попавшим в беду, - приятно удивился Наиль Ильмухин.
ИСТОЧНИК KP.RU