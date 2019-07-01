В Самарской области "Волга" насмерть сбила мужчину, который толкал "Фольксваген" на трассе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-01T13:15:33+03:00

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Накануне вечером, в воскресенье 30 июня, на 1027 километров трассы М-5 "Урал", произошло смертельное ДТП. Там ГАЗ-3102 насмерть сбил 48-летнего мужчину, который помогал 47-летней автоледи на "Фольксвагене Шаран".

- 61-летний водитель "Волги" ехал со стороны Самары в направлении Тольятти, потерял контроль за движением, не выбрал безопасную дистанцию и сбил пешехода, который двигался в первой полосе дороги и толкал "Фольксваген", - поделились предварительной версией аварии с корреспондентом "КП-Самара" в ГУ МВД России по региону.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Водитель "Волги" также врезался в дорожное ограждение и получил ушиб груди. Такая же травма у женщины, находившейся за рулем иномарке. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU