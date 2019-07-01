"Вы пришли сюда, в ваш выходной день, за свои бабки": на стадионный концерт "Ленинграда" в Самаре собрались более 40 тыс. человек

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-01T13:20:33+03:00

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В Самаре концерт "Ленинграда" побил по посещаемости многие матчи на "Самара Арене". Послушать выступления группировки из Санкт-Петербурга собрались 40 108 зрителей. Основная масса расположилась на танцполе и в фан-зоне прямо перед сценой. Для того, чтобы газон не пострадал, его накрыли специальными настилами. Но любители футбола все равно переживали: мол, толпа прыгает под любимые песни, что будет с травой? "Крыльям" играть здесь уже через пару недель. Но большинство посетителей по мелочам не переживали: они оценили концерт на "пять с плюсом".

- Это была безумная энергетика, весь стадион в едином порыве плясал. Я даже не знаю, кто еще из других групп мог бы так зарядить такую огромную толпу. Танцевали и на танцполе, и в проходах, нам все понравилось, организация была хорошая. И туда, и обратно добирались на специальном трамвае - говорит Светлана Лапшова, зрительница концерта.

Сергей Шнуров и его группировка "Ленинград" играли почти два часа с небольшим перерывом. В конце солист поблагодарил самарцев в своем стиле:

- Сегодня выходной день, такая хорошая погода, вы могли бы провести его на озере где-нибудь, а вы пришли сюда, за свои бабки, слушать нашу х...ю. Спасибо вам!

Напомним, что это первый большой концерт на стадионе "Самара Арена". Он появился в Самаре перед ЧМ 2018. НА матче Россия - Уругвай его посетило 41 970 зрителей. На игре с "ЦСКА" летом 2018 года присутствовали более 38 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU