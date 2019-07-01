Новый этап гидравлических испытаний: в Самаре жители 4 районов на две недели останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-01T14:44:22+03:00

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На этой неделе в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз проверки затронут сети от Центральной отопительной котельной и Привокзальной отопительной котельной. Из-за этого жители Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов со 2 по 16 июля останутся без горячей воды.

- Горячее водоснабжение на две недели будет приостановлено в пределах улиц: Ново-Садовая, Лесная, Полевая, Буянова, Вилоновская, Самарская, Пионерская, Пятигорская, Промышленности, Южный проезд, Победы, Георгия Ратнера, XXII Партсъезда, Центральная, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что в рамках проверок теплосети будут испытывать повышенным давлением воды. Это делают специально для того, чтобы найти слабые участки и оперативно их отремонтировать. Горожан просят на время гидравлических испытаний держаться подальше от трубопроводов наземной прокладки и тепловых камер.

ИСТОЧНИК KP.RU