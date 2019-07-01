2019-07-01T16:19:48+03:00
Общество

Сделают безопаснее: в Самарской области в 2019 году отремонтируют почти 18 км трассы Тольятти - Димитровград

Дорогу приведут в порядок на участке от села Рассвет до села Ташла
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные автодорогиФото: Безопасные и качественные автодороги
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В Самарской и Ульяновской областях приводят в порядок трассу Тольятти - Димитровград протяженностью почти 80 километров, большая часть которой - 46,7 километров - находится в Ставропольском районе.

- В 2019 году будет отремонтировано 17,7 километров этой трассы на участке от села Рассвет до села Ташла. Сейчас рабочие приступили к устройству верхнего слоя дорожной одежды, к ремонту остановок и укреплению обочин. После завершения этих работ на дорогу нанесут разметку и обустроят там освещение, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Работы ведутся в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги", их стоимость составляет 246,6 млн рублей. Благодаря ремонту улучшится пропускная способность дороги, и она станет более безопасной. Отметим, что за качеством и ходом работ следят члены Общероссийского народного фронта.

Что касается участка дороги Тольятти - Димитровград в Ульяновской области, то в этом году там отремонтируют три отрезка общей протяженностью 14 километров, которые сейчас являются самыми проблемными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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