В Придорожном нашли снаряд времен Первой мировой войны
Боеприпас образца 1915 года находился в боевом положении
Фото: управление Росгвардии по Самарской области
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На днях жители региона обнаружили неподалеку от поселка Придорожный Волжского района подозрительную находку. Ею оказался артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.
- Проверка показала, что обнаруженный боеприпас является образцом 1915 года и имеет калибр 120 мм. Он находился в боевом положении и был в состоянии сильной коррозии, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
На место выезжали взрывотехники самарского ОМОН. Они осмотрели находку и приняли решение ее уничтожить. Сделали они это на безопасном расстоянии от населенных пунктов с помощью накладного заряда.
ИСТОЧНИК KP.RU