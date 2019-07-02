В Придорожном нашли снаряд времен Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-02T11:46:46+03:00

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На днях жители региона обнаружили неподалеку от поселка Придорожный Волжского района подозрительную находку. Ею оказался артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны.

- Проверка показала, что обнаруженный боеприпас является образцом 1915 года и имеет калибр 120 мм. Он находился в боевом положении и был в состоянии сильной коррозии, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

На место выезжали взрывотехники самарского ОМОН. Они осмотрели находку и приняли решение ее уничтожить. Сделали они это на безопасном расстоянии от населенных пунктов с помощью накладного заряда.

ИСТОЧНИК KP.RU