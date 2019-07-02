2019-07-02T10:55:32+03:00
Происшествия

Легковушку выбросило на встречные пути: в Самаре на Советской трамвай взял на таран Nissan

Иномарка лишилась колеса и получила серьезную вмятину
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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Утром во вторник, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Советской и Енисейской трамвай протаранил Nissan. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП Самара".

- Водитель иномарки не уступил дорогу трамваю, в итоге тот его просто снес, - поделились свидетели случившегося.

После удара легковушку развернуло, и она оказалась на встречных трамвайных путях. Машина лишилась заднего колеса и получила серьезную вмятину со стороны левой пассажирской двери. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Им предстоит установить точную причину и все обстоятельства ДТП.

После удара иномарке смяло пассажирскую дверь Фото: vk.com

После удара иномарке смяло пассажирскую дверьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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