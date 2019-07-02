Самарец продал сызранцу под видом металлоискателя старые газеты и салфетки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-02T11:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Самары. Молодой человек попался на мошенничестве с продажей металлоискателя.

- Самарец разместил в интернете объявление о продаже техники за небольшую цену. На предложение откликнулся 38-летний житель Сызрани. Мужчина перевел продавцу 17 тысяч рублей и через некоторое время получил посылку, только вместо металлоискателя там были старые газеты, салфетки, бутылки с водой и прочая ветошь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, у молодого человека никогда не было металлоискателя. Объявление он разместил под вымышленным именем. А обманную посылку парень собрал специально под вес металлоискателя. В ближайшее время молодой мошенник предстанет перед служителями Фемиды. Его дело уже направили на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU