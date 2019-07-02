Назад в прошлое: в Самаре открылся музей с советскими игрушками, пластинками и предметами быта
Новый музей заставит ностальгировать все взрослое поколнение областной столицы
Фото: museum.ussr63Фото: vk.com
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В Самаре на улице Молодогвардейской, 66 открылся новый музей, который заставит взрослое поколение окунуться в ностальгию. Он получил название «Быт страны Советов» и собрал многие вещи, которые были популярны во времена СССР.
В музее представлены пластинки, телевизоры, игрушки, посуда, газеты, косметика и многое другое, чем могла похвастаться почти каждая советская семья. Работает он с 11 до 20 часов.
Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 150 рублей, а дети до 7 лет — бесплатно. Для всех посетителей проводят экскурсии по «Быту страны Советов». Презентация музея пройдет в следующий вторник, 9 июля, в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU