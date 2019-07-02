В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-02T12:11:39+03:00

Офицеры смогут направить эти деньги на покупку квартир или на строительство домов

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В Самарской области двое многодетных военных получили от министерства обороны РФ по 10,5 млн рублей на новое жилье. Об этом сообщил начальник самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

- Церемония вручения субсидий офицерам прошла на плацу Сызранской учебной авиационной базы. На эти деньги военнослужащие могут приобрести квартиру или загородный дом, либо вложить их в строительство жилья, – отметил Игорь Самсонов.

Добавим, что всего за июнь этого года средства на покупку жилья были выделены 11 военным из Самарской области. Общая сумма субсидий составила более 83 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU