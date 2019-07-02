В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Все желающие смогут прикоснуться к мощам святых и помолиться им
Мощи святых пробудут в Самаре до 7 июля
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В Самару привезли ковчег с мощами святых. Его разместили в Казанском храме, который находится в поселке Мехзавод. Помолиться святым и приложиться к их мощам смогут все желающие.
- Ковчег с мощами святителя Луки Крымского, целителя Пантелеимона, Дамиана Печерского, Ипатия Печерского и Агапия Печерского будут находиться в Самаре до 7 июля, - сообщили в Самарской Епархии.
Отметим, что все эти святые известны своей помощью людям, которые имеют какие-либо болезни или готовятся к операциям, а также беременным женщинам.
ИСТОЧНИК KP.RU