2019-07-02T14:08:51+03:00
Общество

Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева

По словам горожан, это привело к образованию постоянных пробок на дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Остановку перенесли на участок между Молодогвардейской и ГалактионовскойОстановку перенесли на участок между Молодогвардейской и ГалактионовскойФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Жителям Самары не понравился перенос трамвайной остановки на улице Красноармейской в районе площади Куйбышева. По словам горожан, из-за этого теперь на дороге постоянно образовывается пробка.

- Скажите, кому стукнуло в голову сделать трамвайную остановку на Красноармейской между Молодогвардейской и Галактионовской на стороне площади Куйбышева? Вы в курсе, что тем самым создаете пробку на перекрестке? Что за глупость? - обратился один из жителей города к чиновникам.

Как выяснилось, остановку передвинули из-за гостиницы «Лотте», которая открылась на улице Красноармейской в прошлом году.

- Остановку по улице Красноармейской в направлении улицы Фрунзе перенесли по просьбе владельцев гостиницы Lotte, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

По словам чиновников, перенести остановку снова вряд ли получится. Если ее передвинуть к перекрестку с улицей Чапаевской, то это удалит ее от перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат из Самары стал учеником «школы губернаторов»
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 транслировала с видеокамер 4,5 млн часов
Пользуйтесь безлимитными картами: самарцам объяснили, как сэкономить на пересадках в общественном транспорте
В Самарской области доходы населения растут быстрее, чем в целом в ПФО
Главу Нефтегорска наказали за долгие ответы на обращения жителей
В Самаре появятся мемориальные доски членам «кембриджской пятерки» и Героям России
В Самаре начинающий наркоторговец попался со 100 г смеси, вызывающей смертельный «релакс»
В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
В Самару в храм на Мехзаводе привезли ковчег с мощами святых
Хоккейная «Лада» вышла из отпуска
В Самарской области женщина на «Опеле» вылетела с дороги и врезалась в опору
В Самаре от неминуемой смерти спасли зеленую игуану
В Самаре сотрудники ФСБ задержали опасного преступника из Средней Азии, который находился в розыске
Сызранские полицейские поймали оренбуржца, который украл из лотка на пензенском вокзале телефон
Юноши «Крыльев Советов» пробились в топ-8 команд России
В Самарской области двое многодетных военных получили по 10,5 млн рублей на жилье