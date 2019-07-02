Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-02T14:08:51+03:00

Остановку перенесли на участок между Молодогвардейской и Галактионовской Фото: Яндекс.Карты

По словам горожан, это привело к образованию постоянных пробок на дороге

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Жителям Самары не понравился перенос трамвайной остановки на улице Красноармейской в районе площади Куйбышева. По словам горожан, из-за этого теперь на дороге постоянно образовывается пробка.

- Скажите, кому стукнуло в голову сделать трамвайную остановку на Красноармейской между Молодогвардейской и Галактионовской на стороне площади Куйбышева? Вы в курсе, что тем самым создаете пробку на перекрестке? Что за глупость? - обратился один из жителей города к чиновникам.

Как выяснилось, остановку передвинули из-за гостиницы «Лотте», которая открылась на улице Красноармейской в прошлом году.

- Остановку по улице Красноармейской в направлении улицы Фрунзе перенесли по просьбе владельцев гостиницы Lotte, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

По словам чиновников, перенести остановку снова вряд ли получится. Если ее передвинуть к перекрестку с улицей Чапаевской, то это удалит ее от перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.

ИСТОЧНИК KP.RU