Самарцы возмутились переносом трамвайной остановки возле площади Куйбышева
Жителям Самары не понравился перенос трамвайной остановки на улице Красноармейской в районе площади Куйбышева. По словам горожан, из-за этого теперь на дороге постоянно образовывается пробка.
- Скажите, кому стукнуло в голову сделать трамвайную остановку на Красноармейской между Молодогвардейской и Галактионовской на стороне площади Куйбышева? Вы в курсе, что тем самым создаете пробку на перекрестке? Что за глупость? - обратился один из жителей города к чиновникам.
Как выяснилось, остановку передвинули из-за гостиницы «Лотте», которая открылась на улице Красноармейской в прошлом году.
- Остановку по улице Красноармейской в направлении улицы Фрунзе перенесли по просьбе владельцев гостиницы Lotte, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.
По словам чиновников, перенести остановку снова вряд ли получится. Если ее передвинуть к перекрестку с улицей Чапаевской, то это удалит ее от перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской.
ИСТОЧНИК KP.RU