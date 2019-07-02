2019-07-02T14:26:04+03:00
Общество

В Самаре 12-летнего ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры

Кондуктор отправила юного пассажира менять деньги в банк
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @MasymariФото: @MasymariФото: Twitter.com
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В минувший понедельник, 1 июля, в Самаре в трамвае № 24 произошел вопиющий случай с участием 12-летнего ребенка. Юного пассажира высадили из вагона из-за надорванной купюры. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Ребенка высадили из трамвая на пересечении улиц Ставропольской и Советской примерно в 11:10-11:25. Сколько будет продолжаться этот беспредел?! - возмутились самарцы.

По словам матери ребенка, мало того, что его высадили из трамвая, так еще и кондуктор предложила ему сходить в банк и поменять там деньги.

- Мне пришлось отпроситься с работы и поехать за ребенком, - рассказала женщина.

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили, что обязательно разберутся в этой ситуации. Ответственным за проведение проверки назначили исполняющего обязанности начальника Северного трамвайного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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